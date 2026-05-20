Несколько поездов задержаны из-за инцидента на железной дороге под Саратовом Из-за схода локомотива в Саратовской области задерживаются 4 пассажирских поезда

Москва20 мая Вести.Несколько пассажирских поездов задержаны в пути следования из-за схода локомотива состава № 14 Саратов - Сириус в Саратовской области, сообщает пресс-служба Приволжской железной дороги.

Инцидент произошел днем 20 мая, во вторник, на перегоне Багаевка – Буркин. Сейчас движение на участке полностью восстановлено.

Поезд № 14 сообщением Саратов - Сириус, задержанный в результате схода локомотива на перегоне Багаевка - Буркин, следует по своему маршруту с задержкой более 1 часа... Задержаны пассажирские поезда № 193 Севастополь - Челябинск, № 85 Дербент - Москва, № 60 Новокузнецк – Кисловодск говорится в сообщении ПривЖД

Отмечается, что максимальное время задержки составов – более двух часов.