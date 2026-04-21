Москва21 апр Вести.Южная транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров поездов, которые были задержаны в Ростовской области из-за повреждения контактной сети. Об этом говорится в сообщении надзорного ведомства.

Инцидент произошел на станции Персиановка Северо-Кавказской железной дороги вечером 20 апреля.

По информации пресс-службы СКЖД, в 04.24 мск движение пассажирских составов было возобновлено. В результате происшествия на время от 20 минут до 6,5 часов были задержаны 24 поезда.

Пассажирам поездов, задержанных более чем на 4 часа, на вокзалах Ростов-Главный, Шахтная, Новочеркасск, Зверево, Лихая предоставлены вода и питание. В общей сложности подготовлено более 30 тысяч продуктовых наборов.