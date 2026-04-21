РЖД: в Ростовской области задерживаются 23 поезда В Ростовской области задерживаются 23 поезда

Москва21 апр Вести.Из-за повреждения железнодорожной инфраструктуры на станции Персиановка в Ростовской области с опозданием до 7 часов следуют 23 пассажирских состава. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной пассажирской компании.

Речь идет о поездах, следующих в Кисловодск, Новороссийск, Адлер, Анапу, Владикавказ, а также в Москву, Санкт-Петербург и Нижний Новгород.

В компании добавили, что сейчас ведется отгрузка питания на станциях Ростов и Лихая для пассажиров 11 поездов.

По данным РЖД, повреждение контактной сети произошло вечером 20 апреля. В 04.24 мск 21 апреля движение пассажирских составов было возобновлено.