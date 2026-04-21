Контактная сеть повреждена на ж/д станции в Ростовской области Из-за повреждения контактной сети в Ростовской области опаздывают поезда

Москва21 апр Вести.В результате постороннего вмешательства на ж/д станции Персиановка в Ростовской области была повреждена контактная сеть, задерживаются несколько поездов, сообщается в официальном Telegram-канале Северо-Кавказской железной дороги.

В результате постороннего вмешательства на станции Персиановка СКЖД была повреждена контактная сеть. Движение на станции приостановлено отмечается в сообщении

Аварийные бригады работают на месте, к ликвидации привлечен восстановительный поезд. На время до трех часов задерживаются несколько междугородних поездов. Курсирование пригородных электричек не отменяется.

Пассажиры поездов, задерживающихся в пути следования более 4 часов, будут обеспечены бутилированной водой и питанием.