На станции Кряж пропало напряжение, поезда в Самарской области задерживаются

Десяток поездов встали в Самарской области из-за проблем с контактной сетью На станции Кряж пропало напряжение, поезда в Самарской области задерживаются

Москва10 июн Вести.На станции Кряж в Самарской области пропало напряжение в контактной сети, из-за чего задержали несколько пассажирских поездов. Об этом сообщила пресс-служба Куйбышевской железной дороги в своем Telegram-канале.

Задержаны поезда, следующие из Москвы, Санкт-Петербурга, Адлера в Самару, Орск и Читу, а также пригородные составы, курсирующие между Самарой, Новокуйбышевском, Тольятти, Сызранью, Мирной и Чапаевском. Один пригородный поезд отменили.

Отмечается, что отклонение от графика достигает полутора часов.

Куйбышевская железная дорога приносит извинения и делает все, чтобы сократить время задержки.

Узнать актуальное расписание можно в приложении РЖД, на сайте компании или по телефону 8-800-775-00-00.