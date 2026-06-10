Москва10 июнВести.На станции Кряж в Самарской области пропало напряжение в контактной сети, из-за чего задержали несколько пассажирских поездов. Об этом сообщила пресс-служба Куйбышевской железной дороги в своем Telegram-канале.
Задержаны поезда, следующие из Москвы, Санкт-Петербурга, Адлера в Самару, Орск и Читу, а также пригородные составы, курсирующие между Самарой, Новокуйбышевском, Тольятти, Сызранью, Мирной и Чапаевском. Один пригородный поезд отменили.
Отмечается, что отклонение от графика достигает полутора часов.
Куйбышевская железная дорога приносит извинения и делает все, чтобы сократить время задержки.
Узнать актуальное расписание можно в приложении РЖД, на сайте компании или по телефону 8-800-775-00-00.