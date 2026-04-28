ОЖД: поезда выбились из графика из-за непогоды в Тверской области Из-за отключения электроснабжения в Тверской области опаздывают поезда

Москва28 апр Вести.Несколько поездов выбились из графика из-за сбоя в движении в Тверской области, сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги (ОЖД).

Причиной сбоя стали неблагоприятные погодные условия, спровоцировавшие отключение электроснабжения на участке Бежецк – Платищенка.

В настоящее время поезда следуют по своим маршрутам. Время отклонения от графика составляет от 35 минут до 2 часов 50 минут говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале ОЖД

В настоящее время с отставанием следуют пассажирские поезда из Санкт-Петербурга в Самару, Иваново и Кострому, а также из Иванова и Уфы в Санкт-Петербурге.

В ОЖД заверили, что принимаются все меры для ввода движения в график.