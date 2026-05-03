Авария на ж/д в Литве нарушила движение поездов в Калининград ФПК: сход локомотива в Литве нарушил движение поездов в Калининград

Москва3 мая Вести.Движение поездов в сообщении с Калининградом нарушено из‑за схода локомотива и четырех вагонов грузового поезда на Литовской железной дороге. В результате задержаны три пассажирских поезда, максимальная задержка составляет до 8 часов, сообщила Федеральная пассажирская компания в мессенджере MAX.

Задерживаются поезда №360 Калининград – Адлер, №148 Калининград – Москва и №147 Москва – Калининград.

В связи со сходом в грузовом поезде на Литовской железной дороге задерживается ряд поездов, следующих по территории Литовской и Белорусской железных дорог говорится в сообщении

По данным компании, проводники оказывают пассажирам помощь и выдают чай. Для пассажиров поезда №148, отправляющихся из Минска, будет подан резервный состав с отправлением в 9.49 по графику этого поезда. Аналогичный резервный состав для пассажиров поезда №360 подготовят в Смоленске, его отправление назначено на 12.04 по расписанию поезда №360.

Об этом же случае сообщают и "Литовские железные дороги", подчеркивая, что движение транзитных поездов в Калининград временно полностью остановлено. По данным компании, часть состава осталась на путях, некоторые вагоны везли метанол, однако спасатели, осмотрев место происшествия, заявили, что угрозы безопасности нет.