В Белоруссии сообщили о задержке в движении поезда Адлер — Калининград БЖД сообщила о задержке поездов калининградского направления

Москва4 мая Вести.Белорусская железная дорога (БЖД) сообщила о задержках нескольких поездов, следующих в Калининград и в обратном направлении.

Пресс-служба организации в своем Telegram-канале уточнила, что причиной стали технические неполадки и инциденты на железных дорогах Литвы.

Так, поезд №359 Адлер — Калининград, отправившийся из Адлера 1 мая в 20.38 и прибывающий в Калининград 4 мая в 8.30, задерживается примерно на час из-за неисправности локомотива.

Поезд №80 Калининград — Санкт-Петербург, который отправился из Калининграда 3 мая и должен прибыть в Санкт-Петербург 4 мая, задерживается на 4 часа в связи с инцидентом на территории Литовских железных дорог.

Кроме этого, зафиксированы значительные задержки в графике движения поездов №360 Калининград — Адлер и №148 Калининград — Москва, отправившихся из российского эксклава 2 мая. Локомотивы следуют с отклонением от графика более чем на 18 часов.

БЖД принесла извинения пассажирам за доставленные неудобства. Движение поездов было возобновлено днем 3 мая.

Нарушение графика движения стало следствием аварии на литовском участке пути, где под Каунасом с рельсов сошли локомотив и грузовые вагоны с метанолом, следовавшие из Германии.

Данное происшествие стало вторым инцидентом на железных дорогах Литвы за последние дни — ранее в Кедайнском районе зафиксирован сход платформ с щебнем. Несмотря на произошедшее, в ходе инцидентов обошлось без пострадавших.