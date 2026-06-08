Из-за обрушения около Финляндского вокзала произошел сбой в движении электричек Причиной сбоя в движении поездов с Финляндского вокзала стало обрушение

Москва8 июн Вести.В пресс-службе Октябрьской железной дороги (ОЖД) прокомментировали инцидент, произошедший в районе Финляндского вокзала в Санкт-Петербурге.

Как следует из заявления, опубликованного ОЖД в ее Telegram-канале, около 18.00 в понедельник, 8 июня, на территории стороннего предприятия, которое примыкает к железной дороге, рухнуло кирпичное ограждение.

В результате происшествия пострадавших нет, повреждена железнодорожная инфраструктура говорится в сообщении

На месте ЧП ведутся восстановительные работы, ожидаются задержки в движении пригородных поездов Финляндского направления.

В ОЖД заверили, что железнодорожники делают все возможное для сокращения времени отставания составов от графика.

Ситуацию с задержкой поездов взяла на контроль Северо-Западная транспортная прокуратура.