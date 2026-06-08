Москва8 июнВести.В пресс-службе Октябрьской железной дороги (ОЖД) прокомментировали инцидент, произошедший в районе Финляндского вокзала в Санкт-Петербурге.
Как следует из заявления, опубликованного ОЖД в ее Telegram-канале, около 18.00 в понедельник, 8 июня, на территории стороннего предприятия, которое примыкает к железной дороге, рухнуло кирпичное ограждение.
В результате происшествия пострадавших нет, повреждена железнодорожная инфраструктураговорится в сообщении
На месте ЧП ведутся восстановительные работы, ожидаются задержки в движении пригородных поездов Финляндского направления.
В ОЖД заверили, что железнодорожники делают все возможное для сокращения времени отставания составов от графика.
Ситуацию с задержкой поездов взяла на контроль Северо-Западная транспортная прокуратура.