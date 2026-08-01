В Новгородской области рухнул фрагмент стены железнодорожного депо в Окуловке Стена здания железнодорожного депо частично обрушилась в Новгородской области

Москва1 авг Вести.В Новгородской области произошло обрушение части стены железнодорожного депо в Окуловке. Речь идет об объекте культурного наследия. Об этом сообщает СУ СКР по региону.

По предварительным данным, от здания, являющегося объектом культурного наследия, произошло обрушение фрагмента кирпичной стены. По имеющейся информации, в здании продолжают осуществляться работы и размещается железнодорожная техника. В результате происшествия никто не пострадал говорится в сообщении ведомства в мессенджере МАХ

По факту организована проверка в рамках статьи УК РФ о халатности. Следственные органы намерены оценить действия ответственных лиц с точки зрения содержания и обеспечения безопасности технического состояния ОКН.