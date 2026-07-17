В Воронежской области повреждены пути на железной дороге Повреждение железнодорожного пути обнаружили в Воронежской области

Москва17 июл Вести.На железной дороге в Воронежской области на участке Некрылово – Колено повреждены пути. Об этом сообщила пресс-служба Юго-Восточной железной дороги.

Сегодня, 17 июля, в 3:35 было обнаружено повреждение одного из путей на перегоне Некрылово – Колено. Движение поездов организовано по второму пути говорится в сообщении

Пострадавших в результате происшествия нет, устанавливаются причины произошедшего.

Пассажиров предупредили о возможных задержках поездов.

Принимаются все необходимые меры для ликвидации последствий. Координацию ремонтных работ осуществляет оперативный штаб Юго-Восточной железной дороги.