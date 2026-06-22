В части Железнодорожного района Воронежа после атаки ввели режим ЧС Режим ЧС введен на части улиц Железнодорожного района Воронежа

Москва22 июн Вести.Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) введен в пределах отдельных улиц Железнодорожного района Воронежа, сообщил после заседания оперативного штаба губернатор Воронежской области Александр Гусев.

Глава региона уточнил, что это необходимо для ликвидации последствий атаки.

К сожалению, есть пострадавшие, в том числе в крайне тяжелом состоянии. При этом территория предприятия еще осматривается. Количество пострадавших уточняется написал губернатор в мессенджере MAX

Александр Гусев отметил, что верхние этажи одного производственного здания получили существенные повреждения. Также пострадали фасады ближайших многоквартирных домов.

Ранее сообщалось, что ПВО уничтожила над Воронежем несколько высокоскоростных воздушных целей. Повреждены производственные объекты одного из предприятий в областном центре, поступали данные о трех пострадавших.