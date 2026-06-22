При ударе по Воронежу повреждено предприятие, ранены три человека

Воронеж атакован высокоскоростными воздушными объектами, есть пострадавшие При ударе по Воронежу повреждено предприятие, ранены три человека

Москва22 июн Вести.Противник атаковал Воронеж, сообщил в мессенджере MAX губернатор Воронежской области Александр Гусев.

По данным главы региона, расчеты средств противовоздушной обороны сбили несколько высокоскоростных воздушных целей.

На данный момент известно о трех пострадавших, в том числе одном - в тяжелом состоянии говорится в публикации

Александр Гусев отметил, что повреждены производственные объекты одного из предприятий на территории областного центра.

Также повреждения получили несколько многоквартирных домов и автомобилей. На месте происшествия работают сотрудники оперативных служб, идет уточнение информации о последствиях.

Кроме того, губернатор Александр Гусев сообщил о том, что на территории Воронежской области отменена ракетная опасность.