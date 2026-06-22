Москва22 июнВести.Противник атаковал Воронеж, сообщил в мессенджере MAX губернатор Воронежской области Александр Гусев.
По данным главы региона, расчеты средств противовоздушной обороны сбили несколько высокоскоростных воздушных целей.
На данный момент известно о трех пострадавших, в том числе одном - в тяжелом состоянииговорится в публикации
Александр Гусев отметил, что повреждены производственные объекты одного из предприятий на территории областного центра.
Также повреждения получили несколько многоквартирных домов и автомобилей. На месте происшествия работают сотрудники оперативных служб, идет уточнение информации о последствиях.
Кроме того, губернатор Александр Гусев сообщил о том, что на территории Воронежской области отменена ракетная опасность.