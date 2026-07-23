В Воронежской области есть пострадавшие и серьезные последствия из-за атаки БПЛА

Губернатор Гусев сообщил о пострадавших из-за атаки БПЛА в Воронежской области В Воронежской области есть пострадавшие и серьезные последствия из-за атаки БПЛА

Москва23 июл Вести.Во всех муниципалитетах Воронежской области отменена угроза непосредственной атаки беспилотных летательных аппаратов, сообщил в MAX губернатор Александр Гусев.

При этом глава субъекта предупредил, что на территории всего региона сохраняется опасность атаки БПЛА.

Уважаемые воронежцы! Силы ПВО всю ночь отражали вражескую атаку на гражданские объекты. К сожалению, у нас есть пострадавшие и серьезные последствия говорится в заявлении

Александр Гусев подчеркнул, что более подробная информация о последствиях атаки ВСУ будет обнародована после окончания работы оперативных служб.