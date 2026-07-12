Губернатор Гусев предупредил об опасности атаки БПЛА в Воронежской области В Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников

Москва12 июл Вести.На территории Воронежской области объявлена опасность атаки беспилотных летательных аппаратов, сообщил в MAX губернатор Александр Гусев.

Глава региона заверил, что силы противовоздушной обороны находятся в готовности.

Внимание! Уважаемые жители Воронежской области, на территории региона объявлена опасность атаки БПЛА говорится в заявлении губернатора

Александр Гусев обратился к жителям Воронежской области с просьбой сохранять спокойствие и следить за оповещениями от областного правительства и МЧС.