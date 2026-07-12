Москва12 июлВести.На территории Воронежской области объявлена опасность атаки беспилотных летательных аппаратов, сообщил в MAX губернатор Александр Гусев.
Глава региона заверил, что силы противовоздушной обороны находятся в готовности.
Внимание! Уважаемые жители Воронежской области, на территории региона объявлена опасность атаки БПЛАговорится в заявлении губернатора
Александр Гусев обратился к жителям Воронежской области с просьбой сохранять спокойствие и следить за оповещениями от областного правительства и МЧС.