Опасность атаки БПЛА вновь объявили в Воронежской области

Москва17 апр Вести.Губернатор Воронежской области Александр Гусев проинформировал жителей об опасности атаки БПЛА. Сообщение опубликовано в мессенджере MAX в 10.37.

Уважаемые жители Воронежской области, на территории региона вновь объявлена опасность атаки БПЛА говорится в публикации

Губернатор заверил, что силы ПВО наготове. Он призвал граждан сохранять спокойствие и следить за дальнейшими оповещениями областного правительства или МЧС.

Сегодня в 6 утра в регионе был объявлен отбой опасности атаки БПЛА. Гусев сообщал, что в течение минувшей ночи силы ПВО обнаружили и уничтожили над двумя районами Воронежской области пять БПЛА противника.

По предварительной информации, отметил губернатор, пострадавших и разрушений нет.