Москва19 апрВести.В Выборгском районе Санкт-Петербурга частично обрушилось здание детского сада 1920-30-х годов постройки. Об этом сообщает "Фонтанка".
Инцидент произошел утром в воскресенье, 19 апреля. Двухэтажное здание детсада выполнено в стиле конструктивизма и является объектом культурного наследия регионального значения в составе другого объекта - "Батенинский жилмассив".
Здание бывшего дошкольного учреждения … расположено на Лесном проспекте, 37Лсказано в сообщении
Судя по опубликованным кадрам, обрушение одной из стен произошло посередине строения. Территорию огородили сигнальной лентой, на место выезжали сотрудники Росгвардии, МЧС и "Ленсвета", а также председатель Комитета по госконтролю и охране памятников (КГИОП).
По данным издания, объект не использовался несколько лет и находился в неудовлетворительном состоянии. В 2023 году его планировали восстановить по программе "Рубль за метр".