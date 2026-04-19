Москва19 апр Вести.В Выборгском районе Санкт-Петербурга частично обрушилось здание детского сада 1920-30-х годов постройки. Об этом сообщает "Фонтанка".

Инцидент произошел утром в воскресенье, 19 апреля. Двухэтажное здание детсада выполнено в стиле конструктивизма и является объектом культурного наследия регионального значения в составе другого объекта - "Батенинский жилмассив".

Здание бывшего дошкольного учреждения … расположено на Лесном проспекте, 37Л сказано в сообщении

Судя по опубликованным кадрам, обрушение одной из стен произошло посередине строения. Территорию огородили сигнальной лентой, на место выезжали сотрудники Росгвардии, МЧС и "Ленсвета", а также председатель Комитета по госконтролю и охране памятников (КГИОП).

По данным издания, объект не использовался несколько лет и находился в неудовлетворительном состоянии. В 2023 году его планировали восстановить по программе "Рубль за метр".