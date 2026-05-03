БЖД: транзитные поезда из Москвы и Санкт-Петербурга следуют в Калининград

Движение поездов в Калининград возобновлено после масштабной аварии в Литве БЖД: транзитные поезда из Москвы и Санкт-Петербурга следуют в Калининград

Москва3 мая Вести.Белорусская железная дорога (БЖД) объявила о восстановлении железнодорожного сообщения с Калининградом, ранее прерванного из-за чрезвычайного происшествия на территории Литвы. В частности, пресс-служба перевозчика уточнила график движения в своем официальном Telegram-канале.

В 15:15 (время совпадает с мск — прим. ред.) поезд №147 Москва — Калининград отправился со станции Гудогай. Далее возобновляется движение поездов №29 Москва — Калининград и №79 Санкт-Петербург — Калининград отметили в БЖД

В период вынужденной остановки профильные службы обеспечили пассажиров всем необходимым: людям предоставили горячее питание, воду и квалифицированную медицинскую помощь. На станциях Молодечно и Гудогай был организован строгий контроль за соблюдением общественного порядка.

Сбой в графике стал следствием аварии на литовском участке пути, где под Каунасом с рельсов сошли локомотив и грузовые вагоны с метанолом. Данное происшествие стало вторым инцидентом на железных дорогах Литвы за последние дни — ранее в Кедайнском районе зафиксирован сход платформ с щебнем. Несмотря на произошедшее, в ходе обоих инцидентов обошлось без пострадавших, и на данный момент состав направляется в конечный пункт.