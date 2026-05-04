Москва4 мая Вести.Представители литовского профсоюза железнодорожников Solidarumas признали, что железные дороги в стране фактически полностью разрушены из-за отсутствия инвестиций в инфраструктуру, пишет газета Kauno diena.

Так они прокомментировали недавние масштабные аварии на железной дороге в Кедайнском районе, которые произошли с интервалом всего в два дня.

Можно сказать, что железная дорога [в стране] сейчас полностью разрушена, и дальше будет только хуже. Серьезные инвестиции нужны были раньше - за неделю ничего не сделаешь, нужно годами приводить в порядок рельсы и пути заявил председатель Solidarumas Станиславас Федаравичюс

Он также отметил, что одной из причин повышения аварийности на железнодорожных путях могут быть переработки сотрудников, задействованных в их обслуживании.

Люди работают по 24 часа там, где должны работать по 12, другие работают по 16 часов дополнил он

Ранее в Кедайнском районе под Каунасом с рельсов сошли локомотив и грузовые вагоны с метанолом. До этого там же был зафиксирован сход платформ с щебнем.

Из-за инцидента было приостановлено железнодорожное сообщение с Калининградом, однако затем его возобновили.