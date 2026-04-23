Поезд с ехавшими открывать евроколею с молдавскими чиновниками сломался в пути

"Хороший знак": поезд с молдавской делегацией сломался на пути к новой евроколее

Москва23 апр Вести.Поезд, на котором правительственная делегация Молдавии и румынские дипломаты направлялись на церемонию открытия модернизированного участка железной дороги, переведенного на европейскую колею, остановился в пути из-за поломки локомотива.

Об этом сообщил министр инфраструктуры и регионального развития Молдавии Владимир Боля.

Инцидент произошел во время поездки делегации к месту открытия обновленного участка, который теперь соответствует европейским стандартам.

Мы все еще находимся в Фэлчиу, локомотив сломался. Это очень хороший знак. Дорога европейская, построена по всем новым требованиям, а это значит, нам нужно заменить и локомотивы, чтобы они тоже были европейскими. Тогда мы будем уверены в них написал Боля на странице в соцсети Facebook (запрещена в РФ)

Переход на европейский стандарт железнодорожной колеи (1435 мм вместо 1520 мм, используемого в странах СНГ) является одним из шагов для интеграции железнодорожных путей Молдавии в транспортную сеть Евросоюза.

Новый участок маршрута Кантемир – Фэлчиу должен обеспечить прямое железнодорожное сообщение с Румынией.

Молдавия уведомила Минск о выходе из Содружества Независимых Государств 8 апреля, через год страна официально прекратит членство в СНГ.