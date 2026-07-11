ЧП на железной дороге в Красноярском крае: что известно к этому часу

ЧП на железной дороге в Красноярском крае: причины аварии устанавливаются ЧП на железной дороге в Красноярском крае: что известно к этому часу

Москва11 июл Вести.В ночь на 11 июля в Красноярском крае произошел сход более десятка грузовых вагонов с углем, в результате чего было прервано железнодорожное сообщение в районе станции Стайный. К настоящему времени известны масштабы происшествия - железнодорожникам предстоит восстановить более 100 метров по одному пути и около 60 метров по другому, а также устранить повреждения 1 ригельной опоры и других элементов контактной сети.

Согласно данным Красноярской железной дороги (КрасЖД), авария произошла 10 июля в 21.40 по московскому времени на станции Стайный. По информации магистрали, с рельсов сошли 15 вагонов грузового состава, по версии прокуратуры - 14. Достоверно известно, что в результате ЧП никто из людей не пострадал.

Происшествие повлияло на железнодорожное сообщение. Из-за аварии движение в районе станции Стайный было приостановлено, пять пассажирских поездов (№9 Владивосток — Москва, №69 Чита — Москва, №269 Чита — Адлер, №270 Адлер — Чита, №2 Москва — Владивосток) направлены в обход участка Иланская — Решоты через станцию Саянская, с выходом далее на основной маршрут. Администрация магистрали заверила, что пассажиры поездов, следующих с задержкой более 4 часов, будут обеспечены питанием.

Вместе с тем пассажирам, которые должны были отправиться со станций на поврежденном участке железной дороги, в КрасЖД пообещали доставить на станцию Уяр, где они совершат посадку на свои поезда

В КрасЖД создан оперативный штаб, который выясняет причины ЧП, координирует ход восстановительных работ и обеспечивает движение поездов по измененному маршруту. Транспортная прокуратура со своей стороны организовала проверку обстоятельств случившегося.

К восстановительным работам привлечены более 200 железнодорожников, три восстановительных поезда и более 10 единиц специализированной техники.