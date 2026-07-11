Из-за схода вагонов в Красноярском крае 5 пассажирских поездов изменили маршрут КрасЖД: пять пассажирских поездов изменили маршрут в Красноярском крае

Москва11 июл Вести.В Красноярском крае после ЧП со сходом вагонов грузового состава пять пассажирских поездов изменили маршрут движения. Об этом сообщает Красноярская железная дорога (КрасЖД).

В связи со сходом вагонов грузового поезда на станции Стайный Красноярской железной дороги 5 пассажирских поездов проследуют по измененному маршруту: №9 Владивосток — Москва, №69 Чита — Москва, №269 Чита — Адлер, №270 Адлер — Чита, №2 Москва — Владивосток. Они проследуют по КрасЖД в обход участка Иланская — Решоты через станцию Саянская, с выходом далее на основной маршрут говорится в канале КрасЖД в мессенджере MAX

Администрация магистрали заверила, что пассажиры поездов, следующих с задержкой более 4 часов, будут обеспечены питанием.

Ранее сообщалось, что 10 июля в 21.40 по московскому времени на станции Стайный Красноярской железной дороги произошел сход 15 вагонов с углем грузового состава. В настоящее время ведутся восстановительные работы, в которых задействованы три восстановительных поезда и другая специальная техника.