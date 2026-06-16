Москва16 июнВести.На станции Чулымка Красноярской железной дороги произошел сход с рельсов тепловоза и двух груженых вагонов без опрокидывания, сообщается в Telegram-канале Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.
Предварительно, на станции Чулымка произошел сход с рельсов тепловоза и двух груженых вагонов без опрокидывания. Транспортная прокуратура проводит надзорные мероприятия по данному фактуотмечается в сообщении
Задержек в движении поездов на станции не последовало. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.