С рельсов без опрокидования сошли тепловоз и два вагона в Красноярском крае

Тепловоз и два вагона сошли с рельсов в Красноярском крае С рельсов без опрокидования сошли тепловоз и два вагона в Красноярском крае

Москва16 июн Вести.На станции Чулымка Красноярской железной дороги произошел сход с рельсов тепловоза и двух груженых вагонов без опрокидывания, сообщается в Telegram-канале Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Предварительно, на станции Чулымка произошел сход с рельсов тепловоза и двух груженых вагонов без опрокидывания. Транспортная прокуратура проводит надзорные мероприятия по данному факту отмечается в сообщении

Задержек в движении поездов на станции не последовало. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.