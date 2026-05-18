Москва18 маяВести.Сход порожнего вагона грузового поезда произошел в Ленинградской области, в настоящее время организованы восстановительные работы. Об этом сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура.
Предварительно, инцидент произошел 18 мая на железнодорожной станции Подпорожье.
Произошел сход порожнего вагона грузового поезда. Пострадавших нет. На движение поездов происшествие не повлияло. Организованы восстановительные работыговорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере MAX
Волховстроевская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности движения.