Беспрозванных: из-за крушения задерживаются 5 поездов в Калининград и обратно Губернатор Калининградской области сообщил о задержке поездов из-за ЧП в Литве

Москва3 мая Вести.Глава Калининградской области Алексей Беспрозванных прокомментировал ситуацию с задержкой поездов.

По данным губернатора, в настоящее время задерживаются пять поездов, следовавших в Калининград и из него.

Совместно с руководством РЖД отрабатываем ситуацию. Несколько поездов находятся на российской территории, часть – на белорусской говорится в заявлении, опубликованном руководителем субъекта в мессенджере MAX

В частности, на территории РФ остались поезда, следовавшие из Калининграда в Москву и Адлер. Их планируется перенаправить на станцию в Черняховск, где пассажиров обеспечат водой и едой. Еще три состава находятся на территории Белоруссии.

Созвонился с нашими белорусскими коллегами, чтобы оказали необходимую помощь пассажирам. За что им большое спасибо отметил губернатор

В РЖД развернули оперативный штаб. Информации о сроках возобновления движения пока не поступало.

Как сообщалось ранее, железнодорожное сообщение с Калининградской областью было нарушено из-за ЧП на Литовской железной дороге, где произошел сход с рельсов локомотива и четырех вагонов грузового поезда.