Москва3 маяВести.Глава Калининградской области Алексей Беспрозванных прокомментировал ситуацию с задержкой поездов.
По данным губернатора, в настоящее время задерживаются пять поездов, следовавших в Калининград и из него.
Совместно с руководством РЖД отрабатываем ситуацию. Несколько поездов находятся на российской территории, часть – на белорусскойговорится в заявлении, опубликованном руководителем субъекта в мессенджере MAX
В частности, на территории РФ остались поезда, следовавшие из Калининграда в Москву и Адлер. Их планируется перенаправить на станцию в Черняховск, где пассажиров обеспечат водой и едой. Еще три состава находятся на территории Белоруссии.
Созвонился с нашими белорусскими коллегами, чтобы оказали необходимую помощь пассажирам. За что им большое спасибоотметил губернатор
В РЖД развернули оперативный штаб. Информации о сроках возобновления движения пока не поступало.
Как сообщалось ранее, железнодорожное сообщение с Калининградской областью было нарушено из-за ЧП на Литовской железной дороге, где произошел сход с рельсов локомотива и четырех вагонов грузового поезда.