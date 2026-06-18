В Курской области из-за работы органов на перегоне задерживаются 5 поездов Пять поездов задерживаются из-за приостановки движения в Курской области

Москва18 июн Вести.В Курской области из-за работы правоохранительных органов задерживаются 5 пассажирских поездов. Об этом сообщает "Федеральная пассажирская компания".

В связи с работой правоохранительных органов было временно остановлено движение на перегоне Клюква – Конарево Юго-Восточной железной дороги... В пути задерживаются пассажирские поезда №81 Санкт-Петербург – Белгород, №741 Москва – Белгород, №742 Белгород – Москва, №148 Белгород – Курск, №30 Белгород – Санкт-Петербург говорится в Telegram-канале ФПК

На какое время задерживаются поезда, не уточняется. Отмечается, что при отставании от графика более чем на 4 часа пассажиров обеспечат питанием.

Сейчас движение на перегоне возобновлено.