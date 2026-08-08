Москва8 авгВести.На Украине наблюдаются массовые задержки поездов. Об этом свидетельствуют данные электронного табло задержек рейсов компании "Укрзализныця" ("Укржелдорога").
48 поездов с задержкойуказано на сайте по состоянию на 10:36 мск
Задерживаются в том числе поезда, направляющие из разных уголков страны в крупнейшие города Украины, включая Киев, Львов, Днепропетровск и другие. Отправление некоторых составов откладывается на срок до 12 часов.
Ранее сообщалось, что на границе Украины с Польшей образовались многокилометровые очереди из грузовиков, выезжающих из Украины.