Прибытие поездов массово задерживается на Украине по времени до 12 часов

Массовые задержки поездов до 12 часов наблюдаются на Украине Прибытие поездов массово задерживается на Украине по времени до 12 часов

Москва8 авг Вести.На Украине наблюдаются массовые задержки поездов. Об этом свидетельствуют данные электронного табло задержек рейсов компании "Укрзализныця" ("Укржелдорога").

48 поездов с задержкой указано на сайте по состоянию на 10:36 мск

Задерживаются в том числе поезда, направляющие из разных уголков страны в крупнейшие города Украины, включая Киев, Львов, Днепропетровск и другие. Отправление некоторых составов откладывается на срок до 12 часов.

Ранее сообщалось, что на границе Украины с Польшей образовались многокилометровые очереди из грузовиков, выезжающих из Украины.