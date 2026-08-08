Очередь из тысяч фур возникла на границе Украины и Польши из-за простоя судов

На границе Украины с Польшей возникли огромные очереди из грузовиков Очередь из тысяч фур возникла на границе Украины и Польши из-за простоя судов

Москва8 авг Вести.На границе Украины с Польшей образовались многокилометровые очереди из грузовиков, выезжающих из Украины, сообщает Ассоциация международных экспедиторов Украины.

Это связано с блокадой украинских черноморских портов, что привело к увеличению перевозок товаров наземным транспортом.

Из-за морской блокады и перенаправления экспорта на наземный транспорт на выезде [из Украины] в Польшу застряли 6,5 тыс. грузовиков пишут украинские СМИ

Особенно сложное положение сложилось на контрольно-пропускном пункте (КПП) Ягодин - Дорогуск, где водители могут провести в очереди до семи дней.

С начала июля Украина потеряла более 400 тыс. кв. м складских и логистических площадей, отметил журнал Forbes Ukraine. Наиболее масштабные разрушения произошли в ночь на 5 августа, когда Вооруженные силы (ВС) России нанесли удары по комплексам "Эпицентр".

ВС России уничтожили 7 августа резервуары с горюче-смазочными материалами в одесском порту Южный, которые предназначались для Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Российские войска уничтожили в порту Николаев два сухогруза, которые перевозили грузы в интересах Киева.