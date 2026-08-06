В подполье сообщили, что военные грузы НАТО скапливаются на границе Украины Военные грузы НАТО остаются на границе Украины из-за ударов ВС РФ

Москва6 авг Вести.Военные грузы из стран НАТО скапливаются на границе Украины с Польшей и Румынией из-за ежедневных ударов ВС РФ по украинской портовой инфраструктуре.

Об этом рассказал координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.

В беседе с РИА Новости он отметил, что удары российских войск вынудили страны Североатлантического альянса остановить поставки вооружений и грузов двойного назначения в порты одесского региона.

В местах перехода границы Польши и Румынии скапливается множество грузов, которые железнодорожная логистика просто не успевает пропускать в объемах, которые ранее обеспечивали морские перевозки сказал Лебедев

Накануне в Минобороны РФ сообщили, что ВС России нанесли удар по порту Черноморска. В ведомстве подчеркнули, что российские войска продолжают наносить удары по портам, морским судам и объектам портовой инфраструктуры Украины, которые используются в интересах ВСУ.