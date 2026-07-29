Диесен: НАТО может потребовать от РФ прекращения ударов в Черном море

НАТО может потребовать от РФ прекращения ударов в Черном море Диесен: НАТО может потребовать от РФ прекращения ударов в Черном море

Москва29 июл Вести.Североатлантический альянс может попросить Москву прекратить огонь в Черном море из-за блокады Украины. Такое заявление сделал профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Глен Диесен в социальной сети Х.

Российская морская блокада Украины, фактически превратившая ее в страну без выхода к морю, не только подрывает способность НАТО поставлять оружие, но и оказывает глубокое влияние на экономику, в частности на экспорт сельскохозяйственной продукции написал профессор

На прошлой неделе украинский министр аграрной политики Тарас Высоцкий сообщил, что в порты страны больше не заходят судна. Он отметил, что такое решение приняли владельцы транспорта, а не представители киевского режима.

Посол Министерства иностранных дел РФ по особым поручениям Родион Мирошник пояснял, что украинские власти используют морской путь в качестве круглосуточного канала доставки западных вооружений.

Ранее сообщалось, что российская армия поразила портовую инфраструктуру в Одессе.