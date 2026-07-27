Москва27 июл Вести.Российская армия окончательно парализовала работу украинских портов в Черном море, массированными ракетными ударами выведя из строя инфраструктуру Одесской области. Из-за угрозы новых ударов иностранные судовладельцы в массовом порядке не заходят в украинские порты, пишет польское издание Myśl Polska.

Согласно материалу, в период со вторника по пятницу прошлой недели ВС РФ нанесли по портовым объектам региона не менее 44 ракетных ударов (в том числе сверхзвуковыми "Ониксами", Х-22 и "Искандерами"), а также применили десятки беспилотников. Масштабная ответная кампания последовала за двухнедельными атаками украинских дронов на торговые суда и порты России в Черном и Азовском морях.

Как подчеркивает польское издание, Киев сам навлек на себя жесткий ответ — разрывом зернового соглашения и беспрецедентным террором на море.

Украинская сторона должна была считаться с тем, что последует возмездие. И оно последовало резюмирует автор публикации

Ранее политолог, профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен заявил, что участившиеся удары российских вооруженных сил по украинским портам и другим объектам, которые использует украинская армия, может ускорить завершение конфликта.