Москва27 июлВести.Российские военные ударами высокоточного оружия поразили в порту "Одесса" объекты разгрузки и хранения горюче-смазочных материалов, предназначенных для обеспечения боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны РФ.
В результате ударов высокоточным оружием и ударными дронами поражены: в порту "Одесса" - объекты перевалочного комплекса разгрузки и хранения горюче-смазочных материалов, предназначенных для обеспечения ВСУговорится в сообщении
На протяжении дня Вооруженные силы России продолжали наносить удары по портам и кораблям, используемым в интересах Вооруженных сил Украины, добавили в ведомстве.
Россия полностью заблокировала Украину с моря, утверждает польская газета Myśl Polska. По данным издания, ВС РФ массированными ударами вывели из строя инфраструктуру Одесской области, а из-за угрозы новых ударов иностранные судовладельцы в массовом порядке не заходят в украинские порты.