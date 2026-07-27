МО: ВС России поразили объекты разгрузки и хранения ГСМ для ВСУ в порту Одессы

Российская армия поразила портовую инфраструктуру в Одессе МО: ВС России поразили объекты разгрузки и хранения ГСМ для ВСУ в порту Одессы

Москва27 июл Вести.Российские военные ударами высокоточного оружия поразили в порту "Одесса" объекты разгрузки и хранения горюче-смазочных материалов, предназначенных для обеспечения боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В результате ударов высокоточным оружием и ударными дронами поражены: в порту "Одесса" - объекты перевалочного комплекса разгрузки и хранения горюче-смазочных материалов, предназначенных для обеспечения ВСУ говорится в сообщении

На протяжении дня Вооруженные силы России продолжали наносить удары по портам и кораблям, используемым в интересах Вооруженных сил Украины, добавили в ведомстве.

Россия полностью заблокировала Украину с моря, утверждает польская газета Myśl Polska. По данным издания, ВС РФ массированными ударами вывели из строя инфраструктуру Одесской области, а из-за угрозы новых ударов иностранные судовладельцы в массовом порядке не заходят в украинские порты.