"После этого наступит мир": профессор Малинен о тактике ВС России на Украине Политолог Малинен: усилившиеся удары ВС РФ по портам Украины приблизят конец СВО

Москва27 июл Вести.Участившиеся удары российских вооруженных сил по украинским портам и другим объектам, которые использует украинская армия, может ускорить завершение конфликта.

Об этом заявил политолог, профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен.

(Президент России Владимир – прим. ред.) Путин … решил закрыть порт Одессы. Хорошо. Теперь России остается только перекрыть западный коридор. После этого Украина капитулирует, коррумпированное руководство уйдет, и наступит мир написал эксперт на странице в соцсети X

По мнению Малинена, Украина оказалась жертвой агрессивной политики своих же союзников.

Мне искренне жаль всех украинцев, которые стали инструментом в руках больной западной элиты, которая преследует свои безумные цели в отношении России добавил профессор

По его словам, действия стран Запада стали для украинского народа трагедией.

В течение минувшей недели российские войска наносили массированные удары по портам на юге Украины, а также целям в других частях этой страны.

В частности, сообщалось, что российская армия поразила используемые в интересах ВСУ объекты в порту Одессы.

В ночь на 26 июля Вооруженные силы России нанесли групповой удар по военно-промышленным предприятиям в Киеве и объектам инфраструктуры в Черноморске.