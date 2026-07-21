Политолог Дисен: Россия начала кампанию против украинских судов в Черном море

Политолог Дисен сообщил об охоте РФ на украинские корабли Политолог Дисен: Россия начала кампанию против украинских судов в Черном море

Москва21 июл Вести.Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дисен заявил, что Россия, по всей видимости, начала кампанию против украинских судов у черноморского побережья Одессы. По его словам, это стало ответом на удары Вооруженных сил Украины по российским коммерческим кораблям в Азовском море.

После украинских и натовских атак на российские торговые суда в Азовском море Москва, по всей видимости, запустила кампанию против украинских кораблей вдоль побережья Одессы написал он в соцсети X

Так профессор прокомментировал опубликованные Минобороны России кадры, на которых беспилотники поражают два балкера и сухогруз. По данным российского военного ведомства, эти суда доставляли грузы для украинских военных в порт "Черноморск".

В Минобороны России ранее сообщили, что российская армия наносит удары по портовой инфраструктуре и судам, чтобы снизить военно-экономический потенциал противника. Для этого, как заявили в ведомстве, применяются ударные беспилотники и высокоточное оружие большой дальности.