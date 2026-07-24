Политолог Чадаев рассказал о смене стратегии ударов по объектам ВСУ Политолог Чадаев: ВС РФ сменили приоритеты в ударах по ВСУ на порты и море

Москва24 июл Вести.На Радио "Комсомольская правда" политолог Алексей Чадаев прокомментировал смену тактики ВС РФ: наши войска больше не ограничиваются ответными ударами, а наносят упреждающие поражения ключевым элементам вражеской логистики. Его слова цитирует KP.RU.

Мы в долгу не остаемся. Очень удачно вырубили сейчас Одесский портовый узел. Качественно вырубили. Вообще ни одно судно не заходит четвертый день в одесские порты заявил эксперт

На минувшей неделе российские Вооруженные силы нанесли массированный и 18 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности по объектам украинской военной инфраструктуры. Как сообщили в Минобороны РФ, поражены портовые узлы в Одессе, Черноморске, Южном, Измаиле и Николаеве, а также 27 морских судов, используемых в интересах ВСУ.

По словам Чадаева, судовладельцы испугались работать с опасной территорией, и Киев уже пытается поднять шум в ООН по этому поводу.

Говоря о защите от дронов, Чадаев отметил, что создание эффективной антидронной обороны требует не только технических перехватчиков, но и слаженной организационной системы — обнаружения, идентификации, сопровождения и наведения. Однако главный акцент в беседе прозвучал в пользу смены стратегической парадигмы.

Я сторонник концепции, что, если ты играешь в футбол, нельзя выводить команду, состоящую из одного вратаря. Каким бы он ни был прыгучим, все равно голы будут пропускаться. Нужны еще нападающие, полузащитники, защитники. Надо голы не только уметь отражать, но и забивать самим заключил Чадаев

Отвечая на вопрос о том, что раньше сдерживало наше командование, политолог предположил, что существовали внутренние ограничения по выбору целей, которые теперь поэтапно снимаются. По его мнению, выбор портовой инфраструктуры как цели связан с тем, что она оказалась менее защищённой, чем хорошо прикрытые объекты в глубине обороны ВСУ. Кроме того, эксперт назвал предсказуемыми удары противника по российским складам, объяснив их попыткой Киева раскачать внутриполитическую обстановку накануне выборов в Госдуму. Однако наши генералы, подчеркнул он, ведут военные действия по академической концепции поражения сил и средств противника, а не ради пропагандистского эффекта.