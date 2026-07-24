Зеленский заявил, что ночью возможен массированной удар по Украине Зеленский: ночью возможен массированный удар по Украине

Москва24 июл Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский в вечернем обращении заявил, что ночью возможен массированный удар по Украине.

По его словам, данные о подготовке ракет для массированного удара поступили "от разведывательных служб" и партнеров Киева.

Возможно, этот удар произойдет сегодня: предварительная информация указывает на период в течение 48 часов сказал Зеленский

На минувшей неделе российская армия провела масштабную огневую операцию, объединив массированный удар с 18 групповыми атаками высокоточных ракет большой дальности по ключевым элементам военной инфраструктуры Украины. Как рассказали в оборонном ведомстве, результатом стали поражения портов в Одесской и Николаевской областях, а также вывод из строя 27 морских единиц, которые Киев задействовал в логистических целях.

По словам политолога Алексея Чадаева, Вооруженные силы России сменили тактику ударов по объектам ВСУ: теперь российские войска больше не ограничиваются ответными ударами, а наносят упреждающие поражения ключевым элементам вражеской логистики.