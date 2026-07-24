"Киев перестанет функционировать": Украина готовится к удару ВС РФ В Киеве предупредили о готовящемся ударе ВС РФ по объектам ВПК и инфраструктуре

Москва24 июл Вести.В Киеве предупредили, что российская армия завершила подготовку к массированному ракетно-беспилотному удару, который может быть нанесен в ближайшие несколько суток. Об этом сообщают украинские источники, называя среди возможных целей Киев, а также Житомирскую и Ровенскую области.

Военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с MK.RU назвал подобные заявления противника попыткой создать видимость осведомленности.

Мне кажется, Украина больше создаёт видимость того, что у нее якобы всезнающие, всевидящие новый главком ВСУ и новый начальник генштаба. Мне кажется, что такие заявления больше делаются из этих соображений. Потому что массированные ракетные удары мы наносим примерно через день-два. Эффективность их высокая, а украинское ПВО с ними не справляется подчеркнул эксперт

По словам Кнутова, в этот раз удары будут нацелены на предприятия военно-промышленного комплекса, которые не пострадали или пострадали незначительно в ходе предыдущих атак.

Удары будут наноситься по тем предприятиям или цехам предприятий, которые не пострадали или мало пострадали во время предыдущих ударов. То есть удары будут наноситься таким образом, чтобы предприятия по производству беспилотников, крылатых и баллистических ракет вообще перестали функционировать пояснил он

В Киеве уже признают, что энергетическая и транспортная инфраструктура также может быть парализована. Ранее глава украинского союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко предупредил, что новые повреждения инфраструктуры грозят Украине недельными отключениями электроэнергии.