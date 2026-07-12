Москва12 июлВести.Вооруженные силы России (ВС РФ) будут наносить удары по новым объектам в украинском тылу. Такое заявление сделал советник министра обороны Украины Сергей Бескрестнов в своем Telegram-канале.
Надо готовиться к тому, что они будут атаковать на глубину 100 километров все что возможноговорится в публикации
Бескрестнов считает, что в предполагаемой зоне поражения могут оказаться объекты транспортной и энергетической инфраструктуры, а также промышленные площадки и хранилища.
Ранее Минобороны России сообщило о поражении ряда объектов топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемые в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ).