Советник главы МО Украины: ВС РФ будут атаковать новые объекты в тылу ВСУ

На Украине призвали приготовиться к новой серии ударов РФ по тылу ВСУ Советник главы МО Украины: ВС РФ будут атаковать новые объекты в тылу ВСУ

Москва12 июл Вести.Вооруженные силы России (ВС РФ) будут наносить удары по новым объектам в украинском тылу. Такое заявление сделал советник министра обороны Украины Сергей Бескрестнов в своем Telegram-канале.

Надо готовиться к тому, что они будут атаковать на глубину 100 километров все что возможно говорится в публикации

Бескрестнов считает, что в предполагаемой зоне поражения могут оказаться объекты транспортной и энергетической инфраструктуры, а также промышленные площадки и хранилища.

Ранее Минобороны России сообщило о поражении ряда объектов топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемые в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ).