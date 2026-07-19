Москва19 июл Вести.ВС РФ изменили философию и направления своих ударов по Украине. Об этом в интервью Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" рассказал профессор НИУ ВШЭ, генерал-лейтенант в отставке Евгений Бужинский.

Он объяснил, что если зимой основной целью являлась энергетика Украины, то сейчас российские военные выбрали четыре новых направления.

Первое – это предприятия военно-промышленного комплекса с упором на производство беспилотников, баллистических и крылатых ракет … Второе – это железная дорога. Железная дорога, мы уже обсуждали этот вопрос, там с начала года 1718 ударов, пораженных целей. Самое главное – смещение, упор сейчас делается на тягу, не на железнодорожное полотно, мосты там инфраструктурные объекты, тяговые подстанции, а на локомотивы, что труднее всего восполнить. … По подсчетам нашего Министерства обороны выведено из строя 233 локомотива, из всего с начала боевых действий, 300 … Если брать общее количество локомотивного парка Украины, он считается где-то 900 с небольшим, то есть практически треть уже поражена заявил Бужинский

Он добавил, что другие два направления – это нефтегазовая отрасль и АЗС, а также черноморские порты Украины.

Третье направление – это нефть и газ. С начала года по объектам нефтегаза Украины нанесено уже 70 целенаправленных ударов. Всего за прошлый год было 223. То есть темп говорит сам за себя. В связи с этим, например, добывающие мощности в Харьковской и Полтавской областях уже упали больше, чем на 10%. Целенаправленно выносятся заправочные станции. Прежде всего, в Харьковской и Днепропетровской областях. В некоторых населенных пунктах и по некоторым трассам АЗС вообще уже не осталось … Четвертое направление … – это порты и сухогрузы, танкеры, катера то, от чего мы воздерживались до, скажем, до начала этого месяца. Сейчас удары наносятся практически каждый день по всем портам черноморского побережья Украины рассказал Бужинский

Ранее сообщалось, что в ходе недавнего массированного удара ВС РФ по Украине был уничтожен завод UKRTAC. Предприятие специализировалось на выпуске средств индивидуальной защиты для украинской армии.