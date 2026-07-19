Основатель UKRTAC заявил об уничтожении завода и складов при ударе ВС РФ

ВС РФ уничтожили в Киеве завод по производству снаряжения для ВСУ Основатель UKRTAC заявил об уничтожении завода и складов при ударе ВС РФ

Москва19 июл Вести.Вооруженные силы России в ходе массированного удара уничтожили завод UKRTAC, который специализируется на выпуске средств индивидуальной защиты для украинской армии. Об этом заявил основатель предприятия Северион Дангадзе на своей странице в социальной сети Facebook (запрещена в РФ).

Утоняется, что завод расположен в Киеве.

В результате прямого ракетного попадания был полностью уничтожен завод UKRTAC и наши склады написал Дангадзе

Ранее в Министерстве обороны РФ заявили, что ночью российские войска нанесли массированный удар по предприятиям военно-промышленного комплекса и логистическим центрам, расположенным в Киеве и Киевской области. Поражены среди прочего предприятие радиоэлектронной промышленности "Радионикс" и киевский сортировочный центр, который осуществляет доставку и хранение продукции двойного назначения.

По словам главы киевского режима Владимира Зеленского, эти удары стали одной из самых массированных баллистических атак на цели в Киеве.