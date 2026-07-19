Российские военные сожгли один из крупнейших логистических центров ВСУ

Под Киевом уничтожен крупный логистический центр ВСУ Российские военные сожгли один из крупнейших логистических центров ВСУ

Москва19 июл Вести.Вооруженные силы РФ полностью уничтожили логистический комплекс Amtel Properties, который расположен в Киевской области. Видео с места удара публикует в своем Telegram-канале Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

Уточняется, что этот комплекс являлся одним из крупнейших логистических центров ВСУ. Украинские пожарные, вероятно, боятся вторичных детонаций, поэтому для ликвидации пожара привлечены роботы.

Воздушные и наземные роботизированные комплексы помогают чрезвычайно оперативно оценивать обстановку, обследовать опасные участки и проводить аварийно-спасательные работы написала Госслужба Украины

19 июля российские военные сообщили, что нанесли массированный удар по вражеским предприятиям оборонно-промышленного комплекса и логистическим центрам ВСУ. Основные цели находились в Киеве и области.

В частности, под удар попало предприятие "Радионикс", которое участвует в производстве крылатых ракет FP-5 "Фламинго". Помимо этого, ВС РФ били по заводу "Меридиан" – он занимается выпуском компонентов для ракетного комплекса "Нептун".