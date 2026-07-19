Фонд Сороса был среди инвестпарнеров уничтоженного ВС РФ объекта под Киевом

В числе инвесторов уничтоженного ВС РФ объекта под Киевом был фонд Сороса Фонд Сороса был среди инвестпарнеров уничтоженного ВС РФ объекта под Киевом

Москва19 июл Вести.Среди инвестиционных партнеров уничтоженного ракетным ударом ВС РФ логистического центра под Киевом фигурировал фонд Джорджа Сороса. Об этом сообщил военный корреспондент ИС "Вести" Евгений Поддубный.

Он уточнил, что под удар российской армии попал Amtel Properties, в результате атаки уничтожены два складких корпуса.

По данным из открытых источников, ранее объект принадлежал Dragon Capital – крупному на украинском рынке игроку в сфере индустриальной и логистической недвижимости. Примечательно, что среди инвестиционных партнеров компании фигурировал фонд Джорджа Сороса сообщил Евгений Поддубный

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что Вооруженные силы России нанесли массированный удар по предприятиям ВПК и логистическим центрам в Киеве и Киевской области. По данным ведомства, в результате атаки были поражены предприятие радиоэлектронной промышленности "Радионикс", предприятие Киев-90, ООО "Оаклайн" и другие цели.