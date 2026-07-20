Мирошник: удар по Лукьяновке в Киеве является оправданным Мирошник назвал абсолютно оправданным удар по Лукьяновке в Киеве

Москва20 июл Вести.Удар российских военных по киевскому району Лукьяновка является оправданным, заявил ИС "Вести" посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

По его словам, сейчас Киев старается представить повреждения в Лукьяновке как результат атаки на жилой район. Однако в действительности удары наносились по киевскому ракетному заводу "Артем".

Это манипулятивная политика, Украина достаточно четко управляется специалистами по информационным операциям. Были съемки станции [метро] "Лукьяновская" в Киеве. В соцсетях говорят, мол, смотрите, это же жилой район. Ребята, это не жилой район, это промзона завода "Артем", на котором расположены сборочные предприятия, на которых находятся военные склады. Там проводится сборка всевозможных беспилотников или иных военных систем. И поэтому удар туда был совершенно оправдан. То, что Украина туда воткнула густонаселенный квартал и пытается прикрываться живым населением, сделав из него живой щит, - это является преступлением сказал Мирошник

Дипломат подчеркнул, что Киеву выгодно демонстрировать в сети себя жертвой, и это активно поддерживается западными медиа.

Здесь вопрос подачи информации, здесь идут передергивания, попытки подсвечивать только те темы, которые выгодны Киеву и которые тут же подхватывают западные СМИ, и эти нарративы транслируют добавил он

Накануне сообщалось, что также Вооруженные силы РФ полностью уничтожили логистический комплекс Amtel Properties, который расположен в Киевской области.