Профессор Диесен: удар по Киеву стал ответом на вчерашнюю атаку ВСУ на РФ

Эксперт объяснил ночной удар ВС РФ по целям в Киеве Профессор Диесен: удар по Киеву стал ответом на вчерашнюю атаку ВСУ на РФ

Москва19 июл Вести.Ночной удар Вооруженных сил России по целям в Киеве стал ответом на атаку на гражданские объекты в РФ, которую киевский режим предпринял накануне. Об этом заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен на своей странице в социальной сети X.

Как отметил эксперт, российские войска нанесли очень мощный удар по украинской столице.

Это был очень быстрый ответ на вчерашнюю атаку написала Диесен

Ранее в Министерстве обороны России заявили, что в ночь на 19 июля ВС РФ нанесли массированный удар по предприятиям военно-промышленного комплекса и логистическим центрам в Киеве и Киевской области. Поражены среди прочего предприятие радиоэлектронной промышленности "Радионикс" и киевский сортировочный центр, который осуществлял доставку и хранение продукции двойного назначения.

Кроме того, в Киевской области удар нанесен по логистическому центру Тарасовка "Антел Пропертис". В Одесской области в порту Южный российские войска поразили резервуары с ГСМ, предназначенными для обеспечения Вооруженных сил Украины.

В ночь на 18 июля киевский режим атаковал беспилотниками логистические центры Wildberries в Котовске Тамбовской области и Электростали Московской области, есть погибшие и пострадавшие.