Москва1 июн Вести.Значительное снижение западных поставок на Украину оружия приоткрывает окно возможностей для ВС РФ. Российским военным необходимо воспользоваться тем, что внимание США сосредоточено на Ближнем Востоке и увеличить интенсивность ударов. Об этом в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" заявил профессор НИУ ВШЭ, генерал-лейтенант в отставке Евгений Бужинский.

Он привел высказывание представителя военно-воздушных сил Украины Игната Ники о том, что ВСУ в плане зенитных ракет находятся на голодном пайке. По словам генерала в отставке, украинские военные получают боеприпасы для американских комплексов Patriot и другие виды ракет "буквально поштучно". Бужинский пояснил, что конфликт на Ближнем Востоке истощил запасы США и на их восстановление потребуются годы.

По данным Лондонского института оборонных исследований RUSI, солидное заведение, которое, в общем-то, дает достаточно объективную информацию. По их данным, за время ведения боевых действий на Ближнем Востоке, Соединенные Штаты израсходовали 1600 зенитных ракет комплексом Patriot… 600 ракет в год на сегодняшний день могут производить Соединенные Штаты… Поэтому, чтобы восполнить то, что израсходовано им они уже считают это середина 2029 года... И в целом война на Ближнем Востоке заставляет Соединенные Штаты переправлять свои ресурсы именно в тот регион, естественно, в ущерб той же Украине, которая недополучает напрямую от Соединенных Штатов рассказал он

Экс-генерал привел также данные по ситуации в США с ракетами "Томагавк" и отметил, что их запасы Вашингтону придется восполнять еще дольше.

Вашингтонский центр стратегических оборонных исследований посчитал, что американцы израсходовали в ходе этой кампании против Ирана более тысячи ракет "Томагавк", о котором тоже в свое время говорил Зеленский... Так вот, восполнение этих запасов американцы планируют уже 30-31 год указал он

Он подчеркнул, что России следует воспользоваться тем, что у ВСУ сложности с боеприпасами.

Пока они не решили задачу... Я не говорю, что у них все исчерпано. Наверняка у украинцев еще есть какие-то, так сказать, возможности, какие-то запасы этих ракет. Но их стало явно меньше. Поэтому мне кажется, нужно бы нарастить особенно удары ФАБами различной мощности по районам Краматорска, Славинска, то, что у нас еще осталось на Донбассе, та же Константиновка. добавил он

Ранее сообщалось, что на Украине началась паника из-за ударов России. По мнению американского военного эксперта Дугласа Макгрегора, Зеленский осознает приближение финала своего политического существования, из-за чего хаотично пытается запрашивать у западных партнеров любые доступные виды вооружений.