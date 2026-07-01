Эксперт оценил влияние систематических ударов по объектам ТЭК на Украине Военный эксперт объяснил интенсивный характер ударов по объектам ТЭК на Украине

Москва1 июл Вести.Удары ВС РФ по объектам топливно-энергетического комплекса в северных районах Украины отмечалась еще весной, и сегодня они приобрели интенсивный характер, чтобы ВСУ не успевали их восстанавливать или частично вводить обратно в строй. Об этом эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин сообщил в интервью ИС "Вести".

В мае противник отмечал достаточно ощутимые результаты ударов, которые сказывались на железнодорожной логистике и на доступности топлива в прифронтовых районах, подчеркнул эксперт.

К концу июня уничтожение заправок приобрело массовый характер, что, безусловно, сказывается как на снабжении украинских войск, которым приходится решать достаточно сложные проблемы … Только системное воздействие на инфраструктуру дает какой-то ощутимый результат сообщил Рожин

1 июля в Минобороны РФ сообщили о поражении значительного числа объектов, которые использовались в интересах ВСУ. По данным оборонного ведомства, нанесено поражение объектам топливно-энергетической, транспортной инфраструктуры, логистическому центру, складам горючего, цеху по производству двигателей для крылатых ракет "Нептун" и месту их хранения.