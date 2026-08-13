Москва13 авгВести.Вооруженные силы России в течение суток поразили объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемые в интересах украинской армии. Об этом сообщили в российском министерстве обороны.
По данным ведомства, удары наносились в том числе оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами и артиллерией.
Нанесено поражение объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ, логистическим центрамговорится в сводке
Кроме того, российские войска ударили по цехам сборки и местам хранения ударных дронов и комплектующих к ним, а также нанесли поражение пунктам временной дислокации Вооруженных сил Украины и иностранных наемников.
По информации Минобороны, потери украинской армии в течение суток в зоне специальной военной операции составили около 1 410 военнослужащих.