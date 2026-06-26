В Минобороны заявили, что европейские члены НАТО затягивают конфликт на Украине МО РФ: конфликт на Украине затягивают европейские члены НАТО

Москва26 июн Вести.Европейские члены НАТО затягивают вооруженный конфликт на Украине. Об этом заявил заместитель министра обороны - начальник Главного военно-политического управления ВС РФ генерал армии Виктор Горемыкин.

По его словам, спланированный и спровоцированный странами НАТО и ЕС конфликт на Украине привел к краху евро-атлантической модели безопасности.

Именно европейские члены НАТО затягивают этот вооруженный конфликт [на Украине] сказал Горемыкин на IV Международном антифашистском конгрессе в Минске

Замминистра обороны РФ подчеркнул, что власти многих стран Европы убеждают США отказаться от идеи урегулирования на Украине за столом переговоров. Запад не скрывает приготовления новой большой европейской войны, заключил Горемыкин.

25 июня посол по особым поручениям МИД РФ Геннадий Кузьмин заявил, что Россия находится в состоянии юридической войны со странами Запада, продвигающими противоречивые правовые инициативы и односторонние принудительные меры.