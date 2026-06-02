Аналитик Берлетик: США готовят Европу к прямому участию в конфликте на Украине Аналитик Берлетик: США готовят ЕС к прямому участию в украинском конфликте

Москва2 июн Вести.США активно подталкивают европейские государства к непосредственному вовлечению в конфликт на Украине. Такое заявление сделал военный аналитик, отставной офицер морской пехоты США Брайан Берлетик в эфире YouTube-канала.

По словам эксперта, так называемый мирный процесс является лишь ширмой, за которой Вашингтон наращивает эскалацию напряженности.

Он отметил, что США стремятся переложить все большую ответственность и финансовые издержки на европейские страны, фактически подготавливая их к вступлению в конфликт на Украине против России.

Эксперт также подчеркнул, что заявления о мнимой российской угрозе не имеют под собой никаких реальных оснований.

Берлетик указал, что, несмотря на кричащие заголовки о якобы готовящейся со стороны РФ войне с Европой, на самом деле именно США втягивают европейские страны в опосредованный конфликт с Россией.

Ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что в ближайшее время может произойти резкая эскалация конфликта вокруг Украины с вовлечением России и НАТО.