Москва23 апр Вести.В Соединенных Штатах и Европейском союзе идет вялотекущая гражданская война. Об этом эксперт Российского совета по международным делам Алексей Наумов заявил в интервью ИС "Вести".

По его словам, у Америки нет образа будущего – там не понимают, к чему им стремиться. Вашингтон хочет усиливать контроль при помощи искусственного интеллекта и военной силы.

Идет такая вялотекущая гражданская война, когда две части одного общества … ненавидят друг друга и не считают друг друга даже американцами… Американцы тоже не понимают, куда они идут. Они видят, что империя рушится на их глазах, как песок сквозь пальцы. Она, по сути, проходит, и нет того величия, нет того могущества отметил эксперт

В Евросоюзе сталкиваются две силы – бюрократический аппарат, управляемый из Брюсселя, и желания стран-участниц отстаивать свои национальные интересы, сообщил Наумов.

С одной стороны, … бюрократический жабий аппарат, а с другой стороны, вот эти страны, которые хотят вроде как жить для себя, хотят жить в соответствии со своими интересами… У этих вот блоков, у американского и у европейского, нет главного, нет важного – у них нет образа будущего подытожил он

Ранее Наумов высказал мнение, что Соединенные Штаты строят националистический технофашизм, собирая глобальную цифровую базу данных на всех граждан.